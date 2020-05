Exclusief voor abonnees "Coronamaatregelen zijn in strijd met de mensenrechten" Jeff Hoeyberghs en 30 anderen slepen staat voor rechter 25 mei 2020

De bekende plastische chirurg Jeff Hoeyberghs en een 30-tal andere Belgen dagen de staat en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) voor de rechter. Volgens hen zijn de coronamaatregelen buiten proportie en in strijd met de rechten van de mens. "Dit moet worden beoordeeld door een rechter", zegt hun advocaat Michael Verstraeten. Ze eisen dat de maatregelen - voor hen - meteen worden stopgezet. Zo niet, dan willen ze een schadevergoeding. Volgens Hoeyberghs ondermijnen "enkele computernerds die grafieken toveren" zijn geneeskundediploma. "Men cultiveert smetvrees - een psychische aandoening! - als het nieuwe normaal. En de maatregelen hebben geen enkel leven gered, maar er duizenden gekost. In de woonzorgcentra zijn bejaarden georganiseerd vermoord met morfine." Op het kabinet van minister De Crem is men niet onder de indruk van de klacht. Ook viroloog Marc Van Ranst noemde die afgelopen weekend "complete onzin". (CMG)

