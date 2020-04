"Corona zet Belgische begroting tien jaar achteruit" LVB

17 april 2020

00u00 0 De Krant "Er zijn limieten aan wat ons land kan dragen. De coronacrisis zet België tien jaar achteruit op begrotingsvlak. We moeten stoppen met op een ondoelmatige manier geld uit te delen." Dat zegt Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom van denktank Itinera.

Voor er sprake was van corona had België al een slechte startpositie wat betreft het begrotingstekort en de impact daarvan op de staatsschuld, stipt Van de Cloot aan. "De klok wordt in álle Europese landen teruggedraaid, maar niet overal met tien jaar. Daarbij komt nog dat onze overheid op een ondoelmatige manier geld aan het uitdelen is. Ook mensen die het niet nodig hebben, krijgen premies. Op korte termijn was het niet verkeerd om zo snel mogelijk te handelen, maar nu moeten we de schaarse middelen gericht gebruiken."

In de Scandinavische landen wordt de steun volgens Van de Cloot veel selectiever toegekend, omdat men daar veel beter weet bij wie de noden liggen. En dat is dan weer een kwestie van goed bestuur. "We moeten ons durven te vergelijken met dié landen en met Duitsland, waar men slimmer aan economisch crisisbeheer doet. Op het einde van de rit zal dat een gigantisch verschil maken. Daar staat men, net als in Oostenrijk en Zwitserland, ook al verder met het heropstarten van de economie. Al moet er direct aan toegevoegd worden dat zij vaak betere Covid-19-cijfers kunnen voorleggen dan wij." (LVB)