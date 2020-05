Exclusief voor abonnees "Corona? Ik spreek uw taal niet en heb twee maanden geen nieuws gevolgd" Diplomaat krijgt geen boete 07 mei 2020

00u00 0

Een man die op weg was naar zijn tweede verblijf aan de kust is voor die niet-essentiële verplaatsing niet beboet én de politie kon hem niet bevelen rechtsomkeer te maken. Het ging om een Israëlische diplomaat die in Brussel woont. Toen de chauffeur zondag in De Haan werd tegengehouden, gaf hij toe dat hij naar zijn buitenverblijf reed. De man viel zogezegd uit de lucht toen de agenten hem op zijn overtreding wezen. "Ik spreek uw taal niet en heb de voorbije twee maanden geen nieuws gevolgd. Coronamaatregelen? Nooit van gehoord." Omwille van zijn diplomatieke onschendbaarheid kon er geen proces-verbaal worden opgemaakt en mocht de man verder rijden.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen