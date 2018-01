'Coolste aapje' leidt tot vernielingen bij H&M 00u00 0

Modeketen H&M heeft haar vestigingen in Zuid-Afrika tijdelijk gesloten nadat jongeren van de linkse beweging Economic Freedom Fighters een winkel in Johannesburg helemaal hebben verbouwd. Ze deden dat uit protest tegen de reclamefoto waarop een zwart jongetje in een hoody met het opschrift 'Coolest Monkey in the Jungle' poseert. Die foto zorgde voor wereldwijd protest, onder anderen van voetballer Romelu Lukaku. Zangers The Weeknd en G-Eazy hebben hun sponsorcontract met het Zweedse merk verbroken. H&M heeft zowel de foto als de trui intussen teruggetrokken en heeft zich uitgebreid verontschuldigd. "Racisme en vooroordelen zijn onaanvaardbaar", klinkt het. De moeder van het jongetje op de foto riep op tot kalmte en noemde de kritiek onnodig. Haar advies: "Get over it."

