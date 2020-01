Exclusief voor abonnees 'Controleurs' voor rookmelders zijn oplichters 14 januari 2020

"Vlaanderen heeft geen controleurs van rookmelders op pad gestuurd die van deur tot deur gaan." Dat zegt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) als reactie op de berichten over mensen die zo'n 'controleur' aan de deur hebben gekregen. Dat zijn oplichters. "We controleren de rookmeldersverplichting enkel in het kader van een woningkwaliteitsonderzoek", zegt Diependaele. Zo'n onderzoek gebeurt bijvoorbeeld als er een aanvraag voor huursubsidies komt. Wie een 'controleur' zonder legitimatie aan de deur krijgt, belt het best meteen de politie. (CMG)