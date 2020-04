Exclusief voor abonnees "Controleer zelf op huidkanker nu je niet naar dermatoloog kan" 24 april 2020

De coronacrisis dwingt ook de jaarlijkse campagne voor de preventie van huidkanker tot aanpassingen. De traditionele week van gratis consultaties bij dermatologen gaat niet door. In de plaats komt er een videoboodschap met actrice Pascale Platel, over hoe je zelf je huid kan onderzoeken op verdachte vlekjes. Zo moet je de ABCDE-regel toepassen: vlekjes die Asymmetrisch zijn, een aparte rand (Border), kleur (Color) of Diameter hebben en vlekjes die een andere Evolutie hebben, zijn verdacht. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de Belgen niet weet waarop hij moet letten bij huidvlekjes. Ook controleert één op de drie zichzelf nooit. Op zonnige dagen smeert slechts 17% zichzelf voldoende in. Elk jaar krijgt België er ruim 41.000 huidkankerpatiënten bij. (IDV)

