'Constructieve' eerste sessie van werkgroep Pro League

De werkgroep over hoe het nu verder moet met het Belgisch profvoetbal hield gisteren zijn eerste videovergadering. CEO Pierre François, voorzitter Peter Croonen en bestuurders Joseph Allijns (KV Kortrijk), Eddy Cordier (Zulte Waregem) en Philippe Bormans (Union) belden in. Knopen werden nog niet doorgehakt. Wel vond er een 'constructief overleg' plaats over enkele brede thema's. Over de competitiehervorming werd al snel duidelijk dat de meningen uiteenlopen. De komende dagen steekt de werkgroep opnieuw de koppen bij elkaar. Te beginnen met vandaag. (NVK/PJC/RN)