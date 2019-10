Exclusief voor abonnees "Compleet verrast door kandidatuur Walter De Donder" Wouter Beke 21 oktober 2019

Nog voor de kandidatuur van Christophe Vermeulen bekend geraakt was, heeft afscheidnemend voorzitter Wouter Beke kort gereageerd op de anderen die hem willen opvolgen. "Alle kandidaten kwamen eens bij mij polsen over hun kansen", aldus Beke. "Maar de kandidatuur van Walter De Donder was voor mij een complete verrassing. Nu, ik ken Walter als een goede burgemeester van Affligem, dus wie weet?"