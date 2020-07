Exclusief voor abonnees 'Colombiavlucht' in gevaar 13 juli 2020

Colombia kreunt verder onder de coronapandemie. Het Zuid-Amerikaanse land krijgt te maken met een recordaantal besmettingen en als gevolg daarvan worden de maatregelen behouden of drastisch verstrengd. Zo handhaaft de regering ook de verplichte preventieve quarantaine voor alle Colombianen en verlengt de burgemeester van Bogota de nu al bijna vier maanden durende lockdown met twee extra weken. Mogelijk heeft dat ook gevolgen voor de speciale vlucht die meer dan 190 Colombiaanse profsporters, onder wie Tourwinnaar Egan Bernal, Nairo Quintana, Miguel Ángel López, Rigoberto Uran, Alvaro José Hodeg, Fernando Gaviria en Sergio Huguita, op zondag 19 juli naar Europa (Madrid) moet brengen. De kans is reëel dat de vlucht wordt uitgesteld. Het Colombiaanse luchtruim blijft in principe gesloten tot 1 september - ook voor privévluchten - maar minister van Sport Ernesto Lucena bekwam een uitzonderingsmaatregel. Het is nu wachten op een reactie van de Colombiaanse wielerfederatie. (JDK)

