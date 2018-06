"Collectief kan het dertig procent beter" ONZE HUISANALIST DEGRYSE ZIET MAKKE DUIVELS SCHERPTE MISSEN 19 juni 2018

Hazard gevoelsmens

"Een vervelende match. Dat was België-Panama lange tijd. Je kon al op voorhand zeggen dat het lastig zou worden zolang de Rode Duivels niet op voorsprong stonden. De kunst is dat vervelende gevoel weg te drukken - niet evident. Zelfs niet tegen een tegenstander die duidelijk een stuk minder is, zoals Panama. Je zag het de spelers zo denken: 'Hier mogen we echt niet tegen struikelen.' Maar die gedachte kan veranderen in irritatie. Dat zag je vooral in de eerste helft. Vertonghen en Alderweireld die zich terecht boos maakten op hun ploegmaats. Je zag dat het ook effect had op Hazard: die was lang onzichtbaar na één, twee mindere balcontacten in het begin van de wedstrijd. Dat kruipt weleens in het hoofd van Hazard. Hij is een gevoelsspeler. Als dat gevoel in het begin van de match niet goed zit, zie je dat aan zijn prestaties."

