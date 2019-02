"Cocoonplek, aperohoek én thuiskantoor" Hier chill ik Davy en Mélissa uit Ichtegem 23 februari 2019

00u00 0

Iglo's verwacht je niet meteen in onze contreien, maar toch hebben prille dertigers Davy Gyssels en Mélissa Bonte uit het West-Vlaamse Ichtegem er een in hun tuin staan. Het is een zelfgemaakte constructie van hout waarin ze helemaal tot rust komen.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN