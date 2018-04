"Coca-Cola mee verantwoordelijk voor diabetes en zwaarlijvigheid" 05 april 2018

Verbruikersorganisatie Foodwatch zet de aanval in op frisdrankengigant Coca-Cola. Die is volgens haar medeverantwoordelijk voor het groeiende probleem van zwaarlijvigheid en diabetes type 2. "De wereldmarktleider inzake frisdranken bagatelliseert de risico's van suikerhoudende dranken", stelt een meer dan honderd pagina's tellend rapport. Zo zou Coca-Cola met zijn onlinecampagnes vooral op kinderen en jongeren mikken. Het concern wordt er ook van beschuldigd te lobbyen om maatregelen zoals de suikertaks of het verbod op reclame te counteren. Coca-Cola zegt dat het juist proportioneel meer investeert in dranken met weinig of geen suiker. Tegen 2020 moet het suikergehalte in frisdranken zelfs met 10% verminderen.

