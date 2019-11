Exclusief voor abonnees ...Cobbaut "Ik wil geen terugslag zien" De coach over... 23 november 2019

00u00 0

Anderlecht telde - zonder Vincent Kompany - liefst vier Rode Duivels in de interlandbreak. De jonge Cobbaut debuteerde bij zijn eerste selectie tegen Cyprus. Vercauteren sprak Cobbaut daar even op aan: "Ik wenste hem proficiat, maar zei hem ook om nu een streep te trekken onder de nationale ploeg. Nu telt weer gewoon Kortrijk. Hij heeft nu een andere status, maar ik wil geen andere Cobbaut zien. Hij moet voortdoen zoals hij bezig is, want via clubprestaties raak je in de nationale ploeg. Een terugslag mag er niet zijn." In het algemeen vindt Vercauteren de vele Rode Duivels bij Anderlecht een goede zaak: "Dat is positief voor het geloof in eigen kunnen. Maar ze moeten aan de hoge eisen blijven beantwoorden." (BF)

