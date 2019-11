Exclusief voor abonnees "Club was indrukwekkend in Madrid" Tuchel 06 november 2019

Geen sprake van onderschatting bij PSG-coach Thomas Tuchel, ondanks de 0-5-zege in de heenwedstrijd. Groepswinst ligt binnen handbereik voor de Duitser, die zijn lessen trok uit Real Madrid-Club Brugge van vorige maand. "Ze waren ontzettend moedig in die uitwedstrijd. Hoge pressing, een goeie balrecuperatie en twee doelpunten - dat was indrukwekkend. Thuis tegen ons hebben ze nog meer lef getoond, afwachten wat ze deze keer zullen doen."

