"Club speelde geweldig"

Het is een compliment dat kan tellen. Atlético-coach Diego Simeone heeft in deze Champions League-campagne genoten van Club Brugge. "Ik vond hen geweldig spelen. Iets wat we natuurlijk op voorhand wisten. Op Dortmund bewees Club al tot wat het in staat is - ze waren daar defensief uitmuntend. Maar ook tegen Monaco en bij ons in Madrid mocht hun prestatie gezien worden. Club speelde twee keer sterk tegen Atlético." Dat Luan Peres onbegrijpelijk de 1-0 miste, vond de Argentijn vanzelfsprekend minder erg. "Het was een grote kans, ja. Maar het is normaal dat de tegenstander op den duur een mogelijkheid krijgt om te scoren. Wij hadden ook die kansen. Helaas waren we niet fris en scherp genoeg. Dat moet beter in de toekomst." (NP)

