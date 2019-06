Exclusief voor abonnees ... club officieel van De Vries 12 juni 2019

Lokeren is officieel overgenomen. Klokslag 12 uur gistermiddag vond de eerste bankoverschrijving plaats tussen nieuwe overnemer Louis De Vries en (vanaf heden) ex- en ere-voorzitter Roger Lambrecht. Het zou gaan om een eerste schijf van 1 miljoen. De berichten dat met de overname een bedrag zou gemoeid zijn van zo'n 8 miljoen, kloppen trouwens niet. Volgens onze bronnen gaat het om 5 miljoen, te betalen in termijnen over drie jaar. (MVS)