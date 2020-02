Exclusief voor abonnees "Club niet goed? Dan heb je geen respect voor Zulte Waregem" Clement 06 februari 2020

00u00 0

"Hier mogen we toch even van genieten. Ook al is de bekerfinale nog ver weg en wachten er ons tot dan nog twee doelstellingen, met de competitie en Europees voetbal. Een finale spelen is speciaal. Op voorwaarde dat je ze wint", aldus Clement. "Was Club niet goed? Wie dat zegt, heeft weinig respect voor Zulte Waregem, dat heel hard gestreden heeft en goed voetbalde. We hadden allebei kunnen winnen. Zulte Waregem heeft andermaal laten zien dat het een sterke coach heeft en over veel kwaliteit beschikt. Dat het iedereen het moeilijk kan maken. De concurrentie zal heel sterk moeten zijn, willen ze Zulte Waregem uit play-off 1 houden. Daarom dat we ook blij zijn dat we hier aan het langste eind hebben getrokken." (NP)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis