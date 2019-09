Exclusief voor abonnees "Club komt te vroeg voor Kompany" 20 september 2019

Duidelijkheid zal er pas zondag zijn. Anderlechtcoach-op-papier Simon Davies beweert dat "Club Brugge te vroeg komt voor Vincent". Kompany viel een maand geleden uit tegen Racing Genk met een hamstringblessure, maar trainde de voorbije dagen gedeeltelijk mee. Bronnen op Neerpede sluiten niet uit dat hij minstens op de bank zit, Davies liet nauwelijks ruimte voor interpretatie: "Het heeft geen zin om risico's te nemen voor één wedstrijd, ook al is het dan een belangrijke." Voor spits Kemar Roofe geldt dezelfde redering, met die nuance dat de spits al langer out is met last aan de enkel. Zijn speelkansen zijn kleiner dan die van Kompany. (PJC)