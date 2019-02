"Club is veel beter" Rutten 25 februari 2019

De reacties van Anderlecht-trainer Fred Rutten waren dubbel na de match. "Meteen na de wedstrijd was ik behoorlijk ontgoocheld over die late gelijkmaker", stelde hij. "Als je 10 minuten voor tijd 2-1 voor staat, mag je dit niet meer weggeven. Maar een uur na de match, wanneer de emoties zijn gaan liggen, moet ik toegeven dat Club de betere ploeg was. Wij hadden de betere kansen, maar Club was en is gewoon een veel betere ploeg." Als statement kon dit tellen voor een Anderlecht-trainer.

