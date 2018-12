"Club heeft té weinig punten" Simeone 11 december 2018

Winnen vanavond in Brugge en Atlético Madrid gaat altijd als groepswinnaar en reekshoofd naar de achtste finales. Toch is coach Diego Simeone op zijn hoede. "Club was goed in Monaco en ook bij ons. Ze hebben té weinig punten en hadden onnodig puntenverlies. Er zat meer in voor hen. In de competitie spelen ze minder goed, maar in Europa laten ze een uitstekende indruk. Ze hebben wat blessures, maar gaan net als wij vol voor de winst. Ik verwacht een heel lastige wedstrijd."

