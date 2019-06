Exclusief voor abonnees "Club Brugge - Marseille was omgekocht" Voetbal kort 01 juni 2019

00u00 0

De Roemeense ex-bondscoach Cornel Dinu laat opnieuw van zich spreken. Nog geen twee maanden nadat hij verklaarde een akkoordje te hebben gesmeed met Paul Van Himst, toen die bondscoach was van België, beweert-ie nu dat de Champions Leaguematch Club Brugge - Marseille, in 1993, omgekocht was. Volgens Dinu kreeg Ion Craciunescu, de Roemeense ref die avond, 20.000 dollar (17.900 euro) om "geen geel te geven aan Boli, zodat hij zeker de finale zou kunnen spelen." Op vraag van toenmalig voorzitter Bernard Tapie zou Marseille ook aan spelers van Club gevraagd hebben om hun voet terug te trekken. "Je handen voor iemand anders in het vuur steken is gevaarlijk, maar voor die groep durf ik het toch", reageert Hugo Broos, op dat moment coach van Club. "Er zijn me geen vreemde dingen bijgebleven. En mocht het toch zo zijn, hoop ik dat die personen nooit meer gerust slapen. 't Zou de grootste teleurstelling van mijn leven zijn. Maar nogmaals: ik geloof er niets van." Twee maanden terug moest Van Himst al eens goed lachen met de beweringen van Dinu. Ook Tapie - die dat jaar wel beschuldigd werd voor sjoemelen, waardoor Marseille naar de Ligue 2 werd teruggezet - ontkent. (NP)

