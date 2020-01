Exclusief voor abonnees "Club Brugge komt te vroeg voor Vanden Borre" 11 januari 2020

00u00 0

Hans Vanaken of Ruud Vormer moet geen schrik krijgen - voor zover dat het geval was. Volgens Frank Vercauteren is het uitgesloten dat Anthony Vanden Borre (32) tegen Club Brugge al zal meevoetballen met RSCA. "Club komt zeker te vroeg voor Anthony", aldus Vercauteren, die wel vertelde dat de rechtsachter vandaag speelminuten zal maken in San Pedro del Pinatar. Anderlecht werkt er twee oefenwedstrijden af: om 11 uur tegen Lugano en om 18 uur tegen Livingston. "Als we Anthony meegenomen hebben, betekent dat dat hij minstens een deel kan spelen. Nadien zien we wel wat de volgende stap wordt."

