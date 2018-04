"Club aast op AEK-smaakmaker", Pina definitief naar Alavés? 28 april 2018

00u00 0

Als het van Alavés-directeur Sergio Fernandez afhangt, wordt Club Brugge-huurling Tomas Pina (30) na dit seizoen definitief overgenomen van blauw-zwart. De middenvelder ontpopte zich de voorbije maanden tot sterkhouder bij de Spaanse laagvlieger, die Pina volgens Spaanse media de komende weken definitief wil vastleggen. Club haalde Pina in de zomer van 2016 in ruil voor 3 miljoen euro op bij Villarreal. Nog in Spaanse media klinkt het dat Club Brugge de 26-jarige Argentijn Sergio Araujo nadrukkelijk in de gaten houdt. De spits wordt momenteel door Las Palmas verhuurd aan AEK Athene. Araujo geniet belangstelling uit meerdere landen, terwijl ook AEK hem definitief hoopt vast te leggen. De aanvaller scoorde dit seizoen al tien keer in de Griekse Super League. (TTV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN