'Cinema Canvas' Felix Van Groeningen kiest voor de gangster in Brad Pitt 06 juli 2018

De filmliefhebbers komen deze maand juli aardig aan hun trekken, want Cinema Canvas trekt weer op tournee. In vier Vlaamse steden toont de zender drie klassiekers - gekozen door bekende filmfans - op groot scherm én op uw tv. Vanavond stelt regisseur Felix Van Groeningen u zijn topper voor. Hij kiest voor 'The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford', een historische westernfilm uit 2007 met Brad Pitt in de hoofdrol. Jesse James was in zijn tijd Amerika's beruchtste crimineel. Samen met zijn broer Frank leidde hij een bende die banken en treinen overviel. Voor de filmvoorstelling praat Van Groeningen met expert Anke Brouwers, docent aan de UAntwerpen. Cinema Canvas houdt vanavond voor het laatst halt in Knokke. De volgende weken zijn Dendermonde, Mechelen en Aarschot aan de beurt. (TDS)

