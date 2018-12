"Chocolade en trappist" Recept om 106 jaar te worden? 31 december 2018

De oudste inwoner van Antwerpen heeft gisteren haar 106de verjaardag gevierd. Cecile Van den Poel (foto) kreeg een groot feest in het Ekerse woonzorgcentrum Sint-Vincentius, met een bezoek van de districtsburgemeester én een cadeau van koning Filip en koningin Mathilde. Het vorstenpaar schonk haar een doos pralines - goed gezien, want "als het kan een stukje chocolade eten" is volgens Cecile één van de redenen waarom ze zo oud is geworden. "En geregeld een trappist, én optimistisch blijven", zei ze. Cecile verhuisde pas op haar 98ste naar het rusthuis. Een jaar eerder was ze er wel al als vrijwilliger aan de slag gegaan. "Om de oude mensen te helpen", zei ze toen. (FSE)

