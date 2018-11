"Choco bij ontbijt? Marginaal!" 21 november 2018

Voor veel Belgen is het dagelijkse kost, de dag starten met een boterhammetje met choco. Maar de IJslandse chef-kok Dagny Ros Asmundsdottir keek toch vreemd op van die gewoonte, vertelt ze vanavond in 'Over Eten'. "Choco als ontbijt? Dat is marginaal!", klinkt het. Kobe Ilsen en Danira Boukhriss onderzoeken ook hoe milieuvriendelijk ons eten nog is, nu we met z'n allen dol zijn op superfoods zoals avocado's. Gelukkig is er groentechef Seppe Nobels, die toont hoe je guacamole kan maken zonder avocado. (JDB)