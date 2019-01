'Chinese Jack the Ripper' geëxecuteerd 04 januari 2019

Ook seriemoordenaars hebben vestimentaire voorkeuren. Een man die bekendstond als de Chinese Jack the Ripper en die gisteren geëxecuteerd is, had het gemunt op vrouwen die in het rood gekleed gingen. Tussen 1988 en 2002 volgde Gao Chengyong (54) zo elf slachtoffers tot bij hen thuis, waar hij hen verkrachtte en toetakelde met een mes - wat hem de bijnaam opleverde. De meeste slachtoffers waren twintigers, maar er was ook een meisje van amper 8 jaar bij. De Chinese Jack the Ripper liep tegen de lamp nadat een ver familielid was opgepakt voor omkoping. Diens DNA-stalen bleken gelijkenissen te hebben met de sporen die waren aangetroffen op de lijken. En zo kwamen de speurders bij Chengyong, die bekende en ter dood veroordeeld werd. (IBO)

