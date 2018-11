"China bespioneert gebruikers van Huawei-smartphones" 24 november 2018

00u00 0

Bespioneren de Chinezen ons via hun populaire Huawei-smartphones? Amerika vreest van wel, en roept haar bondgenoten op tot een boycot. Huawei is na Samsung na de grootste smartphonebouwer ter wereld. Ook in ons land is het de tweede populairste: één op de vijf smartphonegebruikers belt, chat en surft met een Huawei. De VS vertrouwt de Chinese fabrikant al langer niet meer wegens vermeende banden met de communistische overheid.