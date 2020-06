Exclusief voor abonnees "Chillen in het Muinkpark" Zonnige groetjes uit... België | Model Cesar Casier (31) woont in Gent 13 juni 2020

"Mijn chillplek is het Gentse Muinkpark, een klein, gezellig park in Engelse landschapsstijl niet ver van mijn deur. In de 19de eeuw was de dierentuin er ondergebracht, en het is er ideaal om tot rust te komen, van de zon te genieten en een boek te lezen op een deken. Soms haal ik in de buurt een pizza en koop ik er een flesje wijn bij. Ook fiets ik graag in en rond Gent. Vaak is dat naar Latem om te sporten, met vrienden in de tuin te zitten, op de Leie te varen of erlangs te wandelen. Ik geniet enorm van de natuur en moet elke dag buitenlucht inademen."

