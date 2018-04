"Champions League winnen of mee naar WK? DOE MAAR HET EERSTE" BIJ NAINGGOLAN IN ROME 21 april 2018

De spotlights staan aan. België en bij uitbreiding de rest van de wereld richten de komende twee weken hun blik op Radja Nainggolan (29), verwonderlijk in de halve finales van de Champions League met AS Roma. Aan de vooravond van de eerste clash tegen Liverpool, ontving de Rode Duivel ons met een gelukzalige glimlach bij hem thuis. In zíjn Rome. Niet om het (nog maar eens) over zijn incidenten uit het verleden te hebben - dat hebben we nu wel gehad - maar om openhartig terug en vooruit te blikken. Op het mirakel tegen FC Barcelona bijvoorbeeld - "wat wij deden, is uniek" - en zijn droom om de Champions League ook effectief te winnen. "Dan laat ik een tattoo zetten van die trofee. Sowieso", lacht Nainggolan. Maar natuurlijk ging het ook over zijn band met Roberto Martínez. Eén die vorige maand beter werd. Zeker nadat de bondscoach Nainggolan toestemming gaf om afscheid te gaan nemen van zijn grootvader. "Het deed me inzien dat hij een trainer is die gevoelig is voor zulke zaken." Nainggolan hoopt nog steeds om er straks bij te zijn als Martínez zijn definitieve selectie voor Rusland maakt. "En als ik moet kiezen tussen de Champions League winnen of meemogen naar het WK? (lachje) Doe dan maar die Champions League." (NP)

