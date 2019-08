Exclusief voor abonnees "Champions League? Bij Lommel was er ook druk" Debutant Coucke 05 augustus 2019

Doelman Gaëtan Coucke had zich zijn officiële debuut voor RC Genk anders voorgesteld. De 20-jarige goalie toonde Achter de Kazerne présence, pakte de ballen die hij moest pakken en liet zien dat hij ook goed is met de voeten... maar moest er wel drie goals slikken. "Ik denk niet dat ik me veel kan verwijten, maar natuurlijk had ik liever gedebuteerd met een zege", aldus het jeugdproduct. "Jammer genoeg zat dat er niet in." RC Genk liet meteen na het uitvallen van Vukovic verstaan dat men niet van plan is om een vervanger in huis te halen. Coucke krijgt de komende maanden dus alle kansen. "Natuurlijk is het aangenaam dat de club vertrouwen in mij toont. Ik heb veel zin om me te tonen. De Champions League? Een mooi vooruitzicht. Druk was er bij Lommel ook, hoor. Ik kan dat vrij goed relativeren. Het is toch ook niet zo dat ze in de Champions League zo veel harder op doel trappen? (glimlacht) Tenzij Cristiano Ronaldo misschien." (KDC)

