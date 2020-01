Exclusief voor abonnees "Cercle? Daar kijk ik niet naar" Van Wijk en KVO voorlaatste 20 januari 2020

00u00 0

Na de verloren degradatiekraker staat KV Oostende voor het eerst dit seizoen op de voorlaatste plaats. Rechtstreeks in het vizier van Cercle Brugge dus. "Toch kijk ik niet naar hen", beweerde Dennis van Wijk na zijn valse start met KVO. "Je bent puur met jezelf bezig, want er zijn genoeg dingen die beter kunnen. Daarna zien we wel wat Cercle doet."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis