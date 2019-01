"CEO Bel 20-bedrijf verdient in 6 dagen meer dan uw jaarsalaris" 09 januari 2019

De topmanagers van de Bel 20-bedrijven hadden gisteren al evenveel verdiend als de gewone werknemer in een heel jaar. Dat becijferde de Franstalige christelijke bediendebond CNE, die 8 januari daarom omdoopte tot 'CEO jackpot day'. De CNE baseert zich op de mediane verloning van de CEO van een Bel 20-bedrijf, die in 2017 1,97 miljoen euro bedroeg. Dat is een daling met 5 procent tegenover het jaar daarvoor, maar een stijging met 22,7 procent op drie jaar tijd. Per werkdag verdiende die CEO dus 7.596 euro. "Aangezien het mediane jaarsalaris van de Belgische werknemer in 2017 43.082 euro bedroeg, verdienen de CEO's van de Bel 20 in 5,67 werkdagen het mediane jaarsalaris van de Belgische werknemer." Het jaar daarvoor verdiende een CEO dat in 5,33 dagen.

