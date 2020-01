Exclusief voor abonnees "Centraal commando is geen opstapje naar fusie politiezones" 02 januari 2020

Na de vlotte samenwerking onder één centraal commando herhaalt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zijn pleidooi voor een eengemaakte politiezone in de hoofdstad. Maar Brussels burgemeester Philippe Close (PS) wil daar niet van weten. "Dat zou ten koste gaan van de nabijheid en expertise van de zes lokale zones", zegt hij. "Er is goed samengewerkt en we moeten dat zeker blijven doen, maar dat is nog iets anders dan fuseren." Zo'n samensmelting is volgens hem "een beetje hervormen om te hervormen". "Ook mijn korpschef is geen vragende partij." Veel beter zou de opvolger van De Crem het tekort aan manschappen bij de federale politie wegwerken, aldus nog Close. "Door het personeelsgebrek is er nu te weinig steun voor de lokale zones." (SRB)

