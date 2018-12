'Céline' verkoopt weer treintickets via Messenger 19 december 2018

00u00 0

Ook tijdens de kerstvakantie kunnen treinreizigers een Go Unlimited-ticket kopen via Facebook Messenger. De NMBS zet daarvoor een chatbot in, genaamd Céline. Gebruikers kunnen haar vragen stellen over het ticket - dat geldig is van 22 december tot 6 januari - en er meteen ook één kopen. Ze ontvangen het kaartje dan via Messenger en kunnen het zo tonen aan de treinbegeleider. Céline is terug te vinden door in Messenger 'Go Unlimited' in te tikken of door naar de Facebook-pagina van Go Unlimited te surfen en daar op 'bericht versturen' te klikken.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN