"CCC overweegt terugtrekking uit wielrennen" 25 april 2020

Donkere wolken pakken zich steeds meer samen boven Team CCC. Volgens het Poolse persagentschap PAP werkt het ploegmanagement aan een noodplan. Door de heersende coronacrisis krijgt de hoofdsponsor, de Poolse schoenenfabrikant CCC, namelijk zware economische klappen. In die mate zelfs dat het sterk overweegt om alle sponsoractiviteiten voor de periode 2020-'21 stop te zetten. Dat zou het einde betekenen van het WorldTour-team van onder meer olympisch kampioen Greg Van Avermaet, Matteo Trentin, Serge Pauwels, Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck en Guillaume Van Keirsbulck, de vrouwenploeg van Marianne Vos en het CCC Development Team dat met een continentale licentie rijdt. Eerder werd renners en management al gevraagd om 80% loon in te leveren en een groot deel van het personeel op technische werkloosheid geplaatst. CCC hoopt in de eerste plaats als bedrijf te kunnen overleven. (JDK)

