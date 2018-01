"Catalaanse crisis kost ons 1 miljard" Spaanse regering 00u00 0

De Spaanse minister van Economie schat dat de Catalaanse crisis de economie 1 miljard euro heeft gekost. "Catalonië had een groei die hoger lag dan de Spaanse groei, het is één van de fundamentele motoren van de Spaanse heropleving. Maar tijdens het vierde trimester is het een last geworden", zegt minister De Guindos. Hij wijt de groeivertraging aan de "enorme onzekerheid en het gedaalde vertrouwen als gevolg van de beslissingen van de vorige regering" van Carles Puigdemont. Ook dat Spanje Catalonië onder curatele plaatste, zal er wel geen goed aan gedaan hebben.