"Carcela nooit sterker dan nu" Preud'homme 17 februari 2020

De ogen van Preud'homme glinsterden toen het ging over Mehdi Carcela - ook in Genk was hij weer uitstekend. "Weet je: ik dacht lange tijd dat ik hem niet meer kon verbeteren. Ook al was ik altijd een bewonderaar - je l'adore. Maar ik kan er niet tegen als een speler niet alles uit zijn potentieel haalt. Ik was hard voor Mehdi, herinner jullie dat hij vaak op de bank zat in het seizoensbegin. Wel, Carcela is nooit sterker geweest dan nu. Hij gebruikt al zijn mogelijkheden."