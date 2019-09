Exclusief voor abonnees 'Callboys'-nummer nu ook als single verkrijgbaar 23 september 2019

Het nummer 'Discoin', dat donderdagavond te horen was in de recentste aflevering van 'Callboys', is nu ook als single verkrijgbaar. 'Discoin' werd - net als de andere muziek in de VIER-reeks - geschreven door Jimmy Dewit, alias DJ Bobby Ewing, en regisseur Jan Eelen. Op Spotify, Apple Music, Deezer en iTunes vind je het gelegenheidsduo terug onder de pseudoniemen Dr Jackal and Mr White. Hoe zij zelf het nummer omschrijven? "De beats en de boodschap moesten basaal genoeg klinken om ingang te vinden in het reptielenbrein van personage Wesley Biets (rol van Stef Aerts, red.), die zijn hele hebben en houden vergokt aan cryptomunten", klinkt het.