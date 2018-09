'Caje' wil scoren voor N-VA 06 september 2018

00u00 0

Eén van de grootste voetbalmonumenten uit de vaderlandse geschiedenis, Jan Ceulemans (61), gaat in de politiek. In oktober prijkt hij in Westerlo op de lijst van N-VA. De voormalige Rode Duivel en ex-trainer vindt er onder anderen Herman Wijnants terug, die bij KVC Westerlo jarenlang zijn voorzitter was. 'Caje' - hiernaast tijdens een 'replay' van Argentinië-België in 2016 - zal de 26ste plaats bekleden. "In het verleden hebben veel mensen me al gevraagd om op te komen, maar ik had er nooit tijd voor. Nu heb ik me laten overtuigen, onder meer omdat ik Herman al zo lang ken." (WDH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN