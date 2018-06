"ça va, Manu?" "Het is 'meneer de president' voor jou, jongen" 20 juni 2018

"ça va, Manu?" Doorgaans wordt de president met iéts meer egards behandeld, maar daar had een Franse tiener geen zin in gisteren, op een evenement ter nagedachtenis van Charles de Gaulle. En dat lokte een scherpe reactie uit bij Emmanuel Macron. "Je noemt me 'meneer de president van de Republiek'", zei hij. "Of 'meneer'. Je bent hier op een officiële ceremonie, je gedraagt je zoals het hoort." Waarop de tiener enkel nog 'Ja, meneer' kon uitbrengen. "Precies, zo is het goed", aldus Macron, die er nog aan toevoegde dat de jongen beter eerst een diploma zou halen en eten op tafel zou brengen.