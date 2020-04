Exclusief voor abonnees "Buur van 64 mag naar strand en ik niet?" Ludovic Hertoghs (65) 22 april 2020

00u00 0

"Heftig", vindt Ludovic Hertoghs uit Wijnegem het vooruitzicht dat de lockdown voor hem nog tot na de zomer zou duren, puur omdat hij in maart de kaap van 65 overschreed. "Sinds het begin van de lockdown hebben we onze kleinkinderen niet gezien. Normaal staan we mee in voor de opvang, sinds onze schoondochter is overleden. Moet onze zoon dan nog zo lang zijn plan trekken met zijn twee kleine mannen? Ik wil ook graag terug naar de academie, waar ik schilderkunst volg. We krijgen wel opdrachten vanop afstand, maar ik mis het sociaal contact. En hoezeer mis ik de zee, waar we een tweede verblijf hebben. Zolang geen enkele tweedeverblijver er heen mag, kan ik me nog neerleggen bij de maatregelen. Maar het gaat niet op dat mijn buurman van 64 wel naar het strand zou mogen, en ik niet". (IDV)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen