"Buskruit gespaard voor deze rit" DUMOULIN 25 juli 2018

"Waarom er wapenstilstand was in de eerste Pyreneeënrit? Omdat iedereen hetzelfde plan had", zegt Tom Dumoulin. "Iedereen wilde zijn buskruit droog houden voor die korte rit. Dit wordt een heel speciale dag. Ik verwacht vuurwerk. Ik pak de rit aan als drie korte tijdritten na mekaar, met dat verschil dat ik niet alleen tegen mezelf maar ook tegen de tegenstanders rijd. Dat wij op de eerste rij mogen starten, is eigenlijk raar: wij, de klassementsrenners, willen helemaal niet zo vroeg aanvallen. Wij willen energie sparen tot de laatste klim. Want vergis je niet: ook die eerste Pyreneeënrit was weer erg zwaar. Eerst 100 kilometer volle bak, dan 20 kilometer rust omdat de ontsnapping eindelijk weg was, en dan alleen nog klimmen. Dat hakt erin. Door die betoging zaten we weer zes uur op de fiets." (BA)

