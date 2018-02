'Burgefeester' twee keer slachtoffer van geweld 13 februari 2018

00u00

Voor de tweede keer in amper 4 maanden is de burgemeester van Holsbeek voor de rechtbank verschenen als slachtoffer van geweld. Gisteren stond een twintiger terecht die de 51-jarige Hans Eyssen (CD&V) een elleboogstoot op het oog gegeven zou hebben. Dat gebeurde tijdens een kotfeestje in Leuven op nieuwjaarsnacht 2016. Inzet van het tumult zou een gestolen bak bier geweest zijn. De jongeman vroeg de vrijspraak. De advocaat van de onfortuinlijke burgemeester wil dat er een deskundige aangesteld wordt, omdat zijn cliënt een verhoogd risico op staar zou hebben overgehouden aan het geweld. In november vorig jaar werd nog een 27-jarige man veroordeeld tot 12 maanden cel, omdat hij de burgemeester klappen verkocht had toen die tussenkwam in een nachtelijke ruzie. Het is in de Vlaams-Brabantse gemeente algemeen bekend dat Eyssen graag een stapje in de wereld zet. Zo is er zelfs een Facebookgroep genaamd 'De burgefeester van Holsbeek', waarop foto's van hem in het nachtleven gedeeld worden. (KAR)

