Exclusief voor abonnees "Buitenspellijn verkeerd getrokken" HET OORDEEL VAN HUISREF POTS 30 september 2019

Het doelpunt van Kvilitaia wordt afgekeurd voor buitenspel. Huisref Tim Pots over het VAR-moment: "Vorige week op Waasland-Beveren werd uitvoerig de tijd genomen om dan uiteindelijk de buitenspellijn te trekken toen de bal was aangekomen (!) bij de aanvaller. Zaterdag in Gent duurde het opnieuw erg lang en werd de buitenspellijn getrokken ter hoogte van de laatste verdedigende speler terwijl dat ter hoogte van de voorlaatste verdedigende speler of de bal moet zijn. Gelukkig veranderde die foute lijn in dit geval het verdict niet (ook met de correcte lijn was het inderdaad buitenspel). Misschien moeten we nóg een Fransman gaan halen. Degene die daar de beginnerscursus doceert."