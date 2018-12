'Buitenland' als bevoegdheid, maar député weigert te vliegen "uit principe" 03 december 2018

Riet Gillis (Groen) legt vandaag de eed af als nieuwe gedeputeerde voor de provincie Oost-Vlaanderen en krijgt onder meer de portefeuille Buitenlandse Projecten onder haar hoede. Ze zal er echter op moeten vertrouwen dat die projecten het goed doen, want zelf zal ze ze nooit bezoeken. Gillis weigert uit principe om het vliegtuig te nemen. "Ik heb in mijn leven nog nooit gevlogen en ben ook niet van plan dit nu te doen. Ik vind de ecologische voetafdruk van vliegreizen onverantwoord groot." Volgens Gillis kunnen andere gedeputeerden perfect haar plaats innemen voor buitenlandse missies. "Maar tegelijk moeten we ons vragen durven te stellen bij de meerwaarde van sommige van deze reizen."

