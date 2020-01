Exclusief voor abonnees "Bryant leerde me in mezelf geloven" Djokovic 28 januari 2020

00u00 0

Ook de tennisgemeenschap was in rouw door het plotse overlijden van Kobe Bryant. De basketlegende was vorig jaar nog op bezoek op de US Open en dat zorgde voor heel wat nieuwsgierigen die maar wat graag met het LA Lakers-icoon op de foto wilden. Zowat iedereen uitte ook zijn medeleven op sociale media. Het toeval wil dat Novak Djokovic twee dagen voor de dood van Bryant nog over hem sprak op de Australian Open. "Hij is één van mijn mentors. Kobe heeft me goed advies gegeven, een richtlijn om meer in mezelf te geloven. Ik ben hem heel dankbaar dat hij er was voor mij, dat hij mij gesteund heeft. Ik ben gek van Kobe, maar wie houdt niet van hem?" (FDW)