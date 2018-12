"Brusselse winkels verkopen tot 30% minder door gele hesjes" 17 december 2018

De winkels in het centrum van Brussel zien hun omzet in deze eindejaarsperiode met 20 tot 30% dalen door de manifestaties van de gele hesjes. Dat zegt Dominique Michel van handelsfederatie Comeos in La Libre Belgique. "Een aantal klanten vermijdt het centrum van de hoofdstad uit schrik voor confrontaties met gele hesjes en sommige winkels - Inno, bijvoorbeeld - hebben door de manifestaties hun deuren moeten sluiten of hun openingsuren moeten aanpassen." Dat er daadwerkelijk minder volk naar Brussel centrum afzakt, blijkt uit de cijfers. Tijdens de aangekondigde betoging van de gele hesjes op zaterdag 8 december noteerde shoppincenter City 2 in de Nieuwstraat liefst 22% minder bezoekers dan op dezelfde zaterdag vorig jaar. In Anspach Shopping liep het bezoekersaantal met 12% terug. Het Westland Shopping Center in Anderlecht - buiten het centrum, dus - profiteerde lichtjes: +1%. "Dit is een commercieel belangrijke periode. Sommige handelaars realiseren deze maand één derde van hun jaaromzet", besluit Michel.

