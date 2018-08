"Brugge, verbroeder met Bethlehem" Pol Van Den Driessche roept op 14 augustus 2018

Opmerkelijk voorstel van de Brugse kandidaat-burgemeester Pol Van Den Driessche. Hij roept op om de banden aan te halen met de Palestijnse stad Bethlehem. Hij stuurde een officiële brief naar de bisschop van Brugge en naar burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). Het is een eigenaardig voorstel, want Brugge heeft geen zustersteden. "Brugge is een stad waar Maria op talloze manieren wordt herdacht en vereerd", zegt Van Den Driessche. "Verscheidene kerken en kapelletjes en meer dan 300 beelden langs Brugse wegen verwijzen naar haar. Bethlehem is de stad waar Maria het leven gaf aan haar zoon Jezus. Gelovig of niet: Maria, Brugge en Bethlehem hebben een gemeenschappelijk verhaal. Een boodschap van liefde", vindt de N-VA'er, die denkt dat Bethlehem ook iets van Brugge kan leren. "Onze knowhow over toerisme kan hen helpen." (BHT)

