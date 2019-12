Exclusief voor abonnees "Broer Sekkaki ontsnapte uit vrees voor uitlevering aan Marokko" 21 december 2019

00u00 0

Eén van de vijf gedetineerden die donderdagavond ontsnapt zijn uit de gevangenis van Turnhout, had daar volgens zijn entourage "een goede reden" voor. Oualid Sekkaki (26), de jongste broer van 'ontsnappingskoning' Ashraf Sekkaki, verzet zich al twee jaar tegen zijn uitlevering aan Marokko, waar hij moet terechtstaan in een drugsonderzoek. "Er hangt hem een lange straf boven het hoofd in mensonterende omstandigheden", klinkt het. Om die reden zou Sekkaki samen met medegedetineerde Abderrahim Baghat (38) een plan beraamd hebben om te ontkomen. Toen ze dat donderdag in de praktijk brachten, volgden drie andere gedetineerden in hun zog - maar zij konden twee uur later alweer ingerekend worden. Sekkaki en Baghat waren gisteravond nog altijd spoorloos. Er wordt nog onderzocht hoe de gevangenen ongezien over de muur konden klimmen. Mogelijk ging het om een 'dodehoekontsnapping', waarbij ze zich achter een pyloon op de binnenplaats aan het zicht konden onttrekken. (JVN/BJM/IBO)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis